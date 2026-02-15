プロ野球独立リーグのＢＣリーグに、東京のチームとして初参戦を目指す球団「東京レジデンシャル」の最高コミュニケーション責任者（ＣＣＯ）に就任した元読売ジャイアンツ投手の槙原寛己さん（６２）が１２日、都内で記者会見を開き、「新球団もＢＣリーグも周知していくことが大事。ＣＣＯとしてやりがいを感じる」と熱っぽく語った。同球団は青梅市とあきる野市を活動拠点とし、２０２７年からのリーグ戦参入を目標に、選手