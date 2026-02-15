東日本大震災と福島第一原発事故を経て、災害公営住宅で暮らすことになった99歳の母と、その息子夫婦の3年間（2018〜21年）を記録したドキュメンタリー映画『三角屋の交差点で』が、4月4日より東京・ポレポレ東中野を皮切りに、福島ほか全国で順次公開されることが決定した。【動画】ドキュメンタリー映画『三角屋の交差点で』予告編監督は、2011年以降、福島を拠点に映像制作を続けてきた山田徹。「山形国際ドキュメンタリー