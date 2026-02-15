【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENが2月14日にお台場にて7th Mini Album『THE SIN:VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’を開催した。 ■逃避中のヴァンパイア（ENHYPEN）が約千人のファンと交流を楽しむ ENHYPENは、2月14日に『ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’』をユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催し、約1,000人のENGENE（ファンダム名）と対面した