放送日時2月15日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生平子 祐希先生ベリッシモ・フランチェスコ先生 放送内容今回は、「食でめぐるイタリア縦断 空中散歩」冬季オリンピックの舞台、イタリアを絶景だらけの空中散歩で一気に縦断！日本で食べられる本場のイタリアグルメをかけて恒例！本気の戦いが勃発！