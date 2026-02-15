ドジャースの春季キャンプがスタート。ロバーツ監督が日本時間15日、エースとして成長している山本由伸投手の出だしを語りました。「彼はワールドシリーズMVPを獲得しましたし、しかも投手としてそれを成し遂げるというのは、現代の野球ではなかなかあることではありません。私たちは彼がどれだけ価値のある投手で、どれだけ優れているかを以前から分かっていましたが、あの舞台での投球、しかも短い間隔での登板や、流れを止める"