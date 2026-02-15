15（日）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は14時からこのはなアリーナで行われるSVリーグ男子第14節GAME2のウルフドッグス名古屋戦にアウトサイドヒッターの重藤トビアス赳が帯同しないことをクラブ公式サイトで伝えている。 重藤は今シーズンのSVリーグ男子で24試合にベンチ入りし、135得点を記録しているものの、14（土）の同会場で行われたGAME1でも