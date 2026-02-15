女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が16日、第96話が放送される。トキ（郄石）とヘブン（トミー・バストウ）の熊本での新生活が始まった。司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、松江からついて来た丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）、永見（大西信満）に新たに女中のクマ（夏目透羽）を加え、松野家は大所帯に。充実した新天