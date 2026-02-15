歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。お寿司を堪能したことを明かしました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】お寿司を堪能「17貫食べ尽くした！」いくらでも食べられちゃいます♪」「やはり小倉まで食べに行きたい！と思うほど美味なお寿司」堀ちえみさんは「17貫食べ尽くした！」と題したブログで「本日は小倉まで、天寿しのにぎりを楽しみに、やって来ました。」「年に2回は必ず訪れています。」と、投稿。