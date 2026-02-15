「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）強化合宿２日目がスタートし、投手陣のどん欲さが感じられるシーンがあった。この日は多くの投手がブルペン入りした中、投球練習後には背後で見つめていたダルビッシュのもとへ自ら歩み寄った。アドバイザーを務める右腕も後輩達の申し出に快く応じ、変化球の握りなどを惜しみなくアドバイスした。初日にブルペンでカーブの握りを教わった北山は、２日連続のブルペン入りで感覚を確