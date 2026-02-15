ブルペン投球を視察侍ジャパンの宮崎合宿2日目が、15日に行われ、投手たちがブルペン入り。ドジャースの関係者も熱い視線を送った。午前中には投手陣がブルペン入り。伊藤大海投手が捕手を座らせて投球、高橋宏斗投手が立ち投げを行っている際には、ドジャースのゲレン・カー球団副社長ら関係者もブルペン脇から視察していた。アドバイザーとして参加しているダルビッシュ有投手は各選手にアドバイス。この日は野茂英雄氏も