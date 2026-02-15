WBCで再び実現する名バッテリードジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングで、キャッチボールなどを行い調整した。練習後は報道陣の取材に応じ、突如の“告白”にファンも沸き立っている。山本は来月に迫ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場も予定されている。合流は3月頃になる見込みだが、旧知の仲間との再会に胸を弾ませた。「すご