筆者の話です。離婚後、がむしゃらに働き続け、気づけば50代後半になっていました。立ち止まったとき、ふと浮かんだ「これから何をしよう」という問いとは。 立ち止まる 仕事が少し落ち着いたある日、予定のない時間を前にして、私はふと足を止めました。離婚してからの私は、とにかく働くことに必死でした。 安定した生活を守るため、人に負けない仕事をしようと、目の前の業務に全力で向き合っていた日々。先のことを考える