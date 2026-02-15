「文具好き歴30年。でも、欲しいシールが手に入らないなんて初めてでした」 【写真】すごい！数々の手作りシールたち 今、どのお店も入荷後即完売になるほどシールが大流行。欲しいものがどこを探しても見つからないという“シール難民”が続出している。 静岡県在住の國府五月（こくふ・さつき）さんもそのひとり。いくつもの店舗を探し回っても見つからず、ついには「もう自分で作るしかない」と思い