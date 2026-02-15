ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１５日、新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロンが１１日に大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮と初防衛戦を行い、わずか１２８秒で敗れ王座から陥落したことを報じた。番組では試合のＶＴＲを放送。このニュースを伝える際に司会を務める膳場貴子アナウンサーは「サンデーモーニングで意気込みを語ってくれましたウルフアロ