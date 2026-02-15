１５日午前８時半頃、福島県柳津町の民家の倉庫内に居座っているクマ（体長約５０センチ）が目撃され、町などが約２時間半後に捕獲、駆除した。けが人はいなかった。１４日午後にも同じ倉庫でクマが目撃され、その後立ち去っていた。現場は山あいの住宅地。町と県警会津坂下署によると、１５日朝、前日の目撃情報を受けて町職員らが倉庫を確認したところ、クマを発見した。