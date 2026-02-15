タレントの新山千春（45）が15日までに自身のインスタグラムを更新。長女でダンサーのもあさんがお笑い芸人の渡辺直美（38）の東京ドーム公演に出演したことを明かした。「私と娘の夢が最近ひとつ叶った！！」と書き出した新山。渡辺の東京ドーム公演を訪れた写真を投稿し、「めちゃくちゃ楽しみだった渡辺直美さんの東京ドーム公演！！」とつづった。「ドームで何時間も笑い続けたのもはじめての経験でした！！」と投稿。「