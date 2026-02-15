マイケル・キャリック暫定監督体制となってから4勝1分と調子を上げているマンチェスター・ユナイテッド。先日のウェストハム戦はドローに終わり5連勝とはならなかったが、チームが上向きとなっているのは誰の目にも明らかだ。新体制となってパフォーマンスを向上させている選手もいる。DFハリー・マグワイアがそのひとりだ。マグワイアはルベン・アモリム前監督には重用されておらず、今季限りとなる契約は延長されないと目されて