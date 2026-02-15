アーセナルはFAカップ4回戦でウィガン・アスレティックと対戦するが、4つのコンペティションを戦うチームの状況を考えると、ミケル・アルテタ監督は主力を温存する可能性が高い。出場が見込まれるのはGKケパ・アリサバラガ、DFマイルズ・ルイス・スケリー、DFクリスティアン・モスケラ、そしてMFエベレチ・エゼなどだ。夏に6800万ポンドといわれる移籍金でクリスタル・パレスからやってきたエゼ。加入当初は左ウイングまたは攻撃的