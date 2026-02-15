昨夏にアーセナルからチェルシーへレンタル移籍したものの、結果を出せないまま終わったFWラヒーム・スターリング。チェルシーへ戻った今季は構想から外れて全く出番がなかったが、今冬にチェルシーとの契約を解除。オランダ1部のフェイエノールトへ加入することが決まった。フェイエノールトでは日本代表FW上田綺世、DF渡辺剛がプレイしていて、現在チームはエールディヴィジで2位だ。目標はチャンピオンズリーグ出場権確保にある