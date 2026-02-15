セリエA第25節、コモとフィオレンティーナの一戦は1-2でアウェイのフィオレンティーナが制した。フィオレンティーナはこの勝利で暫定的に17位となり、降格圏から脱している。一方コモは勝ち点41のまま、暫定7位となった。欧州カップ戦出場権獲得のために上位陣に食らいついていきたいところだが、痛い敗戦となっている。この試合では89分にFWアルバロ・モラタが終盤に立て続けにイエローカードを受けて退場となり、反撃のチャンス