◇練習試合中日―ＤｅＮＡ（１５日・北谷）両チームのスタメンが発表された。中日は、今季初実戦となる金丸夢斗投手が先発する。ＤｅＮＡは、入江大生投手が先発のマウンドに上がる。【ＤｅＮＡ】１（三）宮下２（中）蝦名３（捕）松尾４（右）梶原５（一）京田６（遊）林７（左）勝又８（指）小田９（二）田内先発：入江【中日】１（指）田中２（遊）村松３（二）福永４（右）鵜飼５（三）石川昂６（一）福元７（捕）石伊８（