日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナーが１５日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの宮崎合宿を激励に訪れた。コミッショナーは各国の侍包囲網について「今年は各国が打倒侍ジャパンと言うことで相当力を入れていて、特に米国なんかはアーロン・ジャッジが主将で史上最強チームをつくるだろうと。ドミニカ、メキシコ、台湾も強力なチームをつくっている」と分析。その上