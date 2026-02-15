楽天先発予定の瀧中瞭太（カメラ・岡野将大）楽天は１５日、金武で日本ハムとの練習試合を行う。ドラフト３位の繁永は５番三塁で先発する。１（二）平良２（遊）宗山３（一）入江４（右）小郷５（三）繁永６（指）小深田７（左）小森８（捕）堀内９（中）武藤投手滝中