MLB・ドジャースのキャンプに参加している山本由伸投手が、現地13日にライブBPに登板。翌14日の練習後に取材に応じ、キャンプ中の心境を語りました。WBCでは侍ジャパンのエースとして期待のかかる山本投手。現地13日のライブBPではアメリカ代表のウィル・スミス選手や韓国代表のキム・へソン選手と計5度対戦し、19球を投げて被安打2、与四球1、2奪三振の内容。WBCで対戦する可能性のある2選手に対し、上々の投球を見せました。翌14