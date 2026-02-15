◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節柏―東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）柏がホームで東京Ｖと対戦する。昨季２位と躍進した柏だが、開幕戦では川崎に３―５で敗戦。ホーム開幕戦で今季初勝利を狙う。対する東京Ｖは開幕・水戸戦を３―１で制して白星発進。昨季公式戦で１分け３敗と苦戦した相手から開幕２連勝を目指す。以下が両チームの先発メンバー。【柏】▽ＧＫ永井堅梧▽ＤＦ山之内佑成原田亘古賀太