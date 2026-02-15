タレントのビートたけし（79）が15日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。8日投開票の衆院選で圧勝した高市早苗首相（64＝自民党総裁）の今後について言及した。衆院選では、自民党が定数465議席のうち、3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得。連立政権を組む日本維新の会は36議席で、衆院定数465のうち計352を占める巨大与党となった。18日召集の特別国会では、自民党が予算委員