「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）別メニュー調整が続いていた阪神・伊藤将司投手（２９）が全体練習に復帰した。個別練習ではブルペン入り。投球前に左膝を伸ばす場面があったものの、出力の高い直球にスライダーを交えて２０球を投じた。１１日の紅白戦で打球が左膝付近にワンバウンドで直撃。その場に倒れ込み肩を借りてベンチに下がっていた。