握手する茂木外相（左）とルビオ米国務長官＝14日、ドイツ・ミュンヘン（共同）【ミュンヘン共同】茂木敏充外相は14日（日本時間同）、訪問先のドイツ・ミュンヘンでルビオ米国務長官と会談し、3月に予定する高市早苗首相の訪米に向け、調整を加速する方針を確認した。これに先立ち北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長とも会談し、ウクライナに殺傷能力のない装備品を供与するため、1500万ユーロ（約27億円）を拠出すると