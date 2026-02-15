ボーイズグループBTSの完全体写真が、公開された。2月15日、BTSは公式SNSにメンバー全員が一堂に会して撮影した写真を投稿した。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”メンバーたちは、カムバックを控え、一段と輝く美しさを見せた。J-HOPEが前でカメラを持ち、明るい笑顔で自撮りをしており、その横ではRMが柔らかな笑みを浮かべている。眼鏡をかけたSUGAと温かみのある美貌のJIN、金髪に変身したJIMINのビジュアル