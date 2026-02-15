女優イ・ナヨンが、“韓流四天王”の1人として知られる夫で俳優のウォンビンの等身大パネルを見て、照れくさそうな反応を見せ、話題になった。2月15日、YouTubeチャンネル「ペク・ウナのやり取り」には、「惚れたの、イ・ナヨン？ 実は面白いイ・ナヨンfeat.ウォンビン」というタイトルの動画が公開された。【写真】ウォンビン♡イ・ナヨン、“知られざる”恋人時代この日、スタジオに慎重に登場したイ・ナヨンは、夫ウォンビ