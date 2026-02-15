トミー・フェブラリーさんとそのダークサイドという設定で生まれたトミー・ヘヴンリーさん。2人のトミーによる2ndアルバムがアナログで再発売されます。2001年の日本のミュージックシーンに、メガネとともに彗星のごとく舞い降りたトミー・フェブラリー。ファッションは、中途半端丈のスカート＆ソックス、ブックバンドでまとめた本を抱えたプレッピースタイル。微妙に踊りが揃わないチアガールたちを従えて、ユーロビート・サウン