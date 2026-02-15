金正日総書記の生誕日（2月16日）を控え、北朝鮮当局が権力機関や軍部隊、炭鉱などに小麦粉の供給を行っていることが分かった。だが、一般住民の間では「小麦粉よりもコメが先だ」との不満が広がり、当局の食糧政策と現実の生活との乖離が改めて浮き彫りになっている。咸鏡南道咸興市の消息筋によると、最近、ロシア産の小麦粉が大量に輸入されたとのうわさが広がり、党機関、保衛・安全機関、軍部隊、炭鉱といった主要機関を中心