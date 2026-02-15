日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。2月15日はオリンピック放送のため、第5話「涙」は2月22日に放送予定だ。【写真】こずえに命の危機が迫り、怜治（ジェシー）との関係は…第4話では、こずえ（篠原涼子さん）の部下である刑務官・海老原（小関裕太さん）が、教団の信者として拘置所の機密情報を外部に流していた裏切り者だったことが判明。内