高気圧に覆われている影響で2月15日の新潟県内は各地で晴れとなっています。気温も上がるため雪崩などに注意が必要です。【高濱優生乃アナウンサー】「雲一つない青空が広がる新潟市中央区です。現在も日差しの照り付けを肌で感じられるほどの暖かさとなっています」高気圧に覆われ、各地で晴れている県内。午前11時現在の最高気温は佐渡市弾崎で15.6℃、村上市で14.3℃などとなっています。日中はさらに気温が上がり、新潟