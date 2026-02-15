埼玉高速鉄道（地下鉄７号線）の延伸計画について、埼玉県さいたま市は１３日、延伸にかかる費用負担の割合を明らかにした。事業費全体の３分の１となる自治体負担分について、さいたま市と県が６５対３５で負担する。現状の概算事業費（１４４０億円）ベースでは、負担額はさいたま市が３１２億円、県が１６８億円となる。市は同日、市議会の委員会で負担割合を明記した事業計画素案を示した。市と県は事業計画について、国