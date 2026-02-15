元TOKIOの城島茂（55）が15日、自身のインスタグラムを更新。自らの決意を記した。城島はこの日、元日に創業した「株式会社城島ファーム」の公式サイトを更新。約30年にわたってレギュラー出演している日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）への出演を継続すると伝えた。13日には松岡昌宏が降板すると発表していた。公式サイトでの発表に伴い、城島は自身のインスタグラムに太陽があたる畑に座る自身の後ろ姿のシ