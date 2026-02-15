きょうは低気圧が通過し、北海道は次第に雪や風が強まるおそれがあります。本州方面は広く晴れて、少し力強くなった日差しに春を感じられそうです。南西諸島も晴れ間があるでしょう。予想最高気温です。きょうは全国的に平年よりかなり高く、4月並みのお花見の頃のような暖かさとなりそうです。まだ平年より多く雪が積もっている所もありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害にご注意ください。昼間は上着なし