２月１５日の京都４Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１９００メートル＝９頭立て）は単勝１・９倍で１番人気のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が直線で抜け出し、５馬身差の完勝。勝ち時計は２分０秒９（良）。道中は外めの好位を追走。手応え抜群で４コーナーを回った。初コンビを組んだ西村淳也騎手がムチを入れることもなく、直線は終始馬なりでギュンギュンと加速した。鞍上は「いいスタート