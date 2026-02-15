歌舞伎俳優の中村獅童が、長男・中村陽喜、次男・中村夏幹との福岡・博多座公演でのオフショットを公開した。獅童は１５日までに自身のインスタグラムを更新。「博多座あらしのよるに後半戦突入です。おかげさまで、連日大盛況です」と記し、化粧をした２人の楽屋ショットや、公演後の食事の様子などをアップ。「チケット無しとの表記でも、博多座さんは見やすい補助椅子を出してくださいますので、どうか諦める事なく、