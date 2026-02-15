２月１５日の東京４Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１６００メートル＝１３頭立て）は、前走７着で７番人気に評価を落としていたロンギングフォユー（牝３歳、美浦・大竹正博厩舎、父ナダル）が好位から抜け出して快勝した。勝ち時計は１分３７秒３（良）。前走同様の内枠でも今回は違った。砂をかぶらない位置で流れに乗ると、直線で鮮やかに抜け出して２着ザーフィルに１馬身差をつけた。荻野極騎手は「前回は進みが悪かったので