Ｃ大阪は１５日、同日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ第２節・アウェーの福岡戦（ベススタ）は、アーサー・パパス監督が体調不良により不在となり、ラファエル・ナポリヘッドコーチが代わりに指揮を執ることを発表した。Ｃ大阪はパパス監督のもと、開幕節のホームＧ大阪戦（７日・ヤンマー）では９０分を戦って０―０。ＰＫ戦４―５で敗れ、勝ち点１を獲得していた。