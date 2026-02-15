が、鹿児島県さつま町の町中につるされています。 まりや小さな子どもなどの色鮮やかな縁起物が吊るされた「ささ福かざり」。 さつま町では、桃の節句を前に子どもの健やかな成長を願い、地元の女性たちを中心に一つ一つ手作りされています。 天井いっぱいに広がる「ささ福かざり」は、町中の2つのメイン会場に飾られているほか、商店街の店々に展示されています。 （訪れた人）「きれい。いっぺんに春が来た感じ」 「ささ福