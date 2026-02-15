『戦略のデザインゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』 坂田幸樹 著ダイヤモンド社定価2200円（税込） 戦略はもはや経営陣だけが考えるものではない。現場の一人ひとりが考え、生き抜くための新しい戦略に迫る。 『誰でもできる！結果に繋がる超・マーケティング思考すべての答えは個客の中にある』 ⻆谷 建耀知 著アスコム定価1650円（税込） 「顧客満足」と「個客満