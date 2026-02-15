明日16日から22日(日)は、東日本から西日本の太平洋側は晴れる日が多く、北日本は雪の降る日が多い見込みです。24日(火)から25日(水)は、広く雨が降るでしょう。気温は平年並みかやや高めで、寒暖の変化が大きくなりそうです。16日〜22日太平洋側は晴れる日多い寒暖の変化に注意2月16日(月)〜22日(日)、東日本から西日本では、太平洋側ほど晴れる日が多く、日本海側は曇りや雨の日がある見込みです。17日(火)前後は、一時的に