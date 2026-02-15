宜野座キャンプに参加している阪神・伊藤将司投手（29）が15日、ブルペンでの投球を再開。捕手を座らせて20球を投げ込んだ。11日の紅白戦で佐藤の打球を左膝の外側に受け降板。その後は別メニューでの調整を続けていたが、幸い大事には至らずこの日から本隊に再合流。開幕ローテーション入りへここからペースを上げていく。