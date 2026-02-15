セレッソ大阪は15日、アーサー・パパス監督（46）が体調不良のため同日の福岡戦のベンチに入らず、ラファエル・ナポリヘッドコーチ（40）が代わりに指揮を執ると発表した。パパス監督は14日の練習も欠席し、試合前日会見も出席しなかった。