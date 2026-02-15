[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](ハワスタ)※13:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[いわきFC]先発GK 23 佐々木雅士DF 4 堂鼻起暉DF 15 中野陽斗DF 22 高橋勇利也MF 8 柴田壮介MF 14 山口大輝MF 27 山中惇希MF 28 久永瑠音MF 30 木吹翔太FW 10 西谷亮FW 32 オウイエ・ウイリアム控えGK 1 加藤有輝DF 5 〓田大誠MF 13 村上陽斗MF 16 荒木仁翔MF 41 松本琉雅FW 26 坂元一渚璃FW 29 田中幹大監督田村雄三[福島ユナイテ