[2.15 J2・J3百年構想リーグ第2節 いわき - 福島 ハワスタ]J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節は15日に各地で第2節を行う。福島ユナイテッドFC対いわきFCの先発メンバーが発表され、開幕スタメンを飾っていた福島のFW三浦知良はメンバー外となった。キングカズこと三浦は横浜FCからの期限付き移籍で今季加入。開幕節で先発入りしてJリーグ公式戦最年長出場記録を58歳346日に更新し、シザースフェイントなどで会場を沸かせつつも