Snow Manのラウールの寝起き風ショットを『Myojo』公式Instagramが公開。白いタンクトップ姿の無防備なショットが話題を呼んでいる。 【写真】ラウールが白タンクトップで目をこする…無防備で儚げな“寝起き風”ショット ■ラウールの儚げな姿が話題 投稿の写真では、Snow Manのラウールが白いタンクトップ姿で横たわるショットを公開。 ブラインドから陽の光が降り注ぎ、ラウールの金髪と白い