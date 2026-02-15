【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴木亮平主演のTBS系で放送中の日曜劇場『リブート』のスペシャルビジュアルが公開された。 ■新ビジュアルに添えられた「台詞」がさらなる謎を呼ぶ? 鈴木亮平が顔を変えて妻殺しの犯人を追い、第1話から怒涛のスピードで進んでいく物語と、嘘と真実が入り乱れ先が読めない展開から大反響を呼んでいる日曜劇場『リブート』。 ２月1日放送の第3話では、妻殺しの犯人